В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла накануне в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец во вторник, 26 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким.

О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.

В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии "Бархан" ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.