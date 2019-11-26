В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла накануне в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец во вторник, 26 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким.
О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.
В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии "Бархан" ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.
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