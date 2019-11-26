Французские военнослужащие погибли при крушении военных вертолетов в Мали. В Африке в операции против исламистов задействованы 4500 французских солдат.
© DELFI (M.Bajarūno nuotr.)

В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла накануне в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец во вторник, 26 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким.

О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.

В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии "Бархан" ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.

Deutsche Welle
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