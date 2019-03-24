Вооруженные люди напали на две деревни в центре Мали — Велингара и Огоссагу, где живут представители народа фулани. Погибли как минимум 110 человек, сообщает Reuters; в ООН заявили о 134 погибших.
© Reuters / Scanpix

Боевики были одеты в костюмы охотников народности донзо, они использовали огнестрельное оружие и мачете. Перед атакой на деревню Огоссагу ее окружили, она полностью разрушена. Среди погибших — беременные женщины, дети и пожилые люди.

Мэр ближайшего города Банкасс назвал нападение самым жестоким за последние годы. Подсчет тел погибших продолжается.

Один из жителей Огоссагу в беседе с Reuters предположил, что нападение может быть ответом на атаку филиала «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) на военную базу, в результате которой погибли более 23 военных. Группировка заявила, что это было ответом на насилие против пастухов фулани.

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Столкновения между охотниками донзо и полукочевыми пастухами фулани происходят, в частности, из-за доступа к земле и воде. Донзо — часть народности бамбара, крупнейшей этнической группы Мали.

В последние годы джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (организация также запрещена в России), используют этническое противостояния в Мали и соседних Буркина-Фасо и Нигере для вербовки боевиков и дестабилизации ситуации в регионе.

В 2013 году в Мали вошли французские войска, также в стране находятся несколько сотен американских военных.

Телеканал "Дождь"
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