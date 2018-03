По данным Miami Herald, жертвами происшествия стали несколько человек, но точное число пока не называется. Сообщается также о большом числе раненых.

Конструкция упала на дорогу, когда на ней находились несколько автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина ЧП выясняется.

Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, очередную секцию весом в 950 тонн установили в минувшую субботу. Ввод сооружения в эксплуатацию был запланирован на 2019 год.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

