В Лондонском зоопарке произошел пожар. Об этом сообщает Sky News.
© Reuters/Scanpix

Возгорание произошло утром 23 декабря в одном из кафе на территории зоопарка, неподалеку от бассейна с пингвинами. Представитель зоопарка сообщил, что поблизости от огня находились животные, однако в безопасности ли они, не сообщается.

На место направили около 70 пожарных.

В зоопарке также сообщил, что из-за пожара он будет закрыт.

Gazeta.ru
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