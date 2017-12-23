Возгорание произошло утром 23 декабря в одном из кафе на территории зоопарка, неподалеку от бассейна с пингвинами. Представитель зоопарка сообщил, что поблизости от огня находились животные, однако в безопасности ли они, не сообщается.

На место направили около 70 пожарных.

В зоопарке также сообщил, что из-за пожара он будет закрыт.