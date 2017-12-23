В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести сурикаты. Муравьед Миша погиб. Лондонский зоопарк, закрывшийся после большого пожара, поводит итоги инцидента: пострадали восемь человек. Погиб один муравьед, четверо сурикатов пропали без вести.
© Reuters / Scanpix

Утром в зоопарке загорелся сувенирный киоск, расположенный рядом с вольерами для животных и бассейном пингвинов. Тушили огонь 10 машин и более 70 пожарных. За время борьбы с огнем сгорело кафе с контактным зоопарком и секция Animal Adventure.

Служба скорой помощи отчиталась о пострадавших людях: "Мы оказали помощь восьми пострадавшим на месте происшествия: шести из них - в связи с отравлением дымом, двоим другим - в связи с получением незначительных травм. Один человек был помещен в больницу на северо-западе Лондона". (Цитата по ТАСС.)

Сотрудник администрации зоопарка сообщил SkyNews, что в огне погиб 9-летний трубкозуб по кличке Миша. Разыскивают семейство сурикатов. Среди сотрудников многие отравились дымом, добавил он.

Причина возгорания по-прежнему неясна. "До дальнейших уведомлений" зоопарк закрыт для посетителей.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.

NEWSru.com
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