В Лондоне застрелен напавший на людей мужчина

В Лондоне в воскресенье, 2 февраля, полиция застрелила мужчину, который напал с ножом на прохожих. Инцидент произошел в районе Стретем на юге британской столицы. Полиция не исключает, что нападение было террористическим актом. От ударов ножом пострадали два человека.
Полиция расследует обстоятельства инцидента и просит жителей избегать того места, где он произошел.
Последнее подобное нападение произошло в Лондоне в ноябре 2019 года. Тогда полиция застрелила на Лондонском мосту мужчину, напавшего с ножом на прохожих. В результате атаки, которую полиция признала терактом, погибли мужчина и женщина, еще три человека были госпитализированы. На теле злоумышленника был обнаружен муляж взрывного устройства.
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