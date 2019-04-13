Полиция Лондона в субботу, 13 апреля, задержала водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Инцидент произошел около 10 часов утра (12.00 мск), говорится в сообщении диппредставительства.
В диппредставительстве Украины назвали инцидент намеренным. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции преградили выезд автомобилю. После того, как нападавший вновь въехал в автомобиль посла, полицейские "были вынуждены открыть стрельбу по машине злоумышленника", отмечают в посольстве.
Правоохранители изучают личность задержанного мужчины и его мотивы. Террористический мотив не рассматривается, говорится в заявлении полиции. Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал.
Второй тур выборов президента Украины
7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За артиста Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
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