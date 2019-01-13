В Лондоне прошли протесты по примеру "желтых жилетов"

Поддержать требования People's Assembly вышли, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, в том числе члены профсоюзов, оппозиционные политики и представители различных организаций со всей страны. На странице мероприятия Facebook о своем возможном участии заявляли почти 2000 человек. Многие участники демонстрации надели светоотражающие желтые жилеты. На акции присутствовали также представители французского движения "желтых жилетов".
В начале протеста был задержан один из его организаторов по подозрению в нарушении общественного спокойствия, сообщает информагентство APF. Задержание предположительно связано с инцидентом между проевропейскими депутатами и несколькими активистами, произошедшим 7 января перед британским парламентом.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
Акции 12 января во Франции собрали более 80 тысяч участников. Наблюдатели отмечают, что протесты в конце 2018 года пошли на убыль, но теперь вновь набирают силы.
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