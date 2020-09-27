В Лондоне произошли столкновения полиции и Covid-диссидентов

По его данным, двоим из раненых правоохранителей понадобилась госпитализация. Травмы получили и три демонстранта, еще 10 митингующих задержаны.

По данным Sky News, участники митинга под названием "Мы не даем согласия" забросали полицию бутылками и скандировали: "Выбери свою сторону". Блюстители порядка пустили в ход дубинки. В итоге правоохранители были вынуждены остановить акцию из-за нарушения правил социального дистанцирования ее участниками.

На площади собралось до 15 тыс. человек



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Британские СМИ оценили число участников акции, собравшихся на Трафальгарской площади, а затем двинувшихся в сторону Гайд-парка, в 10-15 тыс. человек.

С минувшей недели в Великобритании запрещено собираться группами из более чем шести человек, однако проведение протестных акций является исключением из этого правила при условии, что участники соблюдают нормы социального дистанцирования. Служба столичной полиции предостерегла, что нарушители могут быть подвергнуты уголовному наказанию, так как они "не выполнили условия, связанные с оценкой риска, и подвергли людей опасности передачи вируса".

С момента проникновения инфекции в страну коронавирус выявлен у 429 277 человек, 41971 зараженный скончался.