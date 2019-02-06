Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщается в официальном "Твиттере" кладбища.
Londone išniekintas paminklas Karlui Marxui
© Reuters / Scanpix

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то прошелся по ней молотком… Мы приведем [надгробие] в порядок как можно скорее", — говорится в записи.

Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангвелл в интервью газете Guardian назвал осквернение надгробия "весьма невнятной формой политичекого высказывания".

"Мы думаем, что это была акция именно против Карла Маркса. Это не случайность. На фото вы видите, что нападавшие изо всех сил старались стереть имя Карла Маркса", — отмечает Дангвелл.

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Полиция Лондона после осмотра повреждений и проведения опросов решила закрыть расследование до появления новой информации.

Маркс был похоронен на Хайгейтском кладбище в 1881 году, а его надгробие было официально открыто в 1956 году.

В 1970 году вандалы попытались взорвать памятник с помощью самодельной бомбы, нарисовали на надгробии свастику и забрызгали его краской.

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