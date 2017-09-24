В районе торгового центра на востоке Лондона пять человек пострадали от вредного веществ, которое распылила группа мужчин, со ссылкой на сообщение полиции передает ВВС. Как позже сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию Лондона, пострадали шесть человек.
Policija Londone
© Scanpix

"Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по московскому времени) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", - сказал собеседник агентства РИА "Новости" в Скотланд-Ярде.

Как рассказали в органах правопорядка британской столицы, инцидент произошел около торгового центра "Вестфилд". Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.

Произошедшее полиция не рассматривает как террористический акт. Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, на месте инцидента выставлен кордон.

Один из очевидцев рассказал ВВС, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, расположенного неподалеку от места инцидента, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы "смыть кислоту с лица".

"У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой", - сказал очевидец.

С начала года в Лондоне произошло четыре теракта, ответственность за которые брали на себя террористы "Исламского государства".

NEWSru.com
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