"Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по московскому времени) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", - сказал собеседник агентства РИА "Новости" в Скотланд-Ярде.

Как рассказали в органах правопорядка британской столицы, инцидент произошел около торгового центра "Вестфилд". Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.

Произошедшее полиция не рассматривает как террористический акт. Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, на месте инцидента выставлен кордон.

Один из очевидцев рассказал ВВС, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, расположенного неподалеку от места инцидента, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы "смыть кислоту с лица".

"У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой", - сказал очевидец.

С начала года в Лондоне произошло четыре теракта, ответственность за которые брали на себя террористы "Исламского государства".