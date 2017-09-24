"Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по московскому времени) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", - сказал собеседник агентства РИА "Новости" в Скотланд-Ярде.
Как рассказали в органах правопорядка британской столицы, инцидент произошел около торгового центра "Вестфилд". Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.
Произошедшее полиция не рассматривает как террористический акт. Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, на месте инцидента выставлен кордон.
Один из очевидцев рассказал ВВС, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, расположенного неподалеку от места инцидента, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы "смыть кислоту с лица".
"У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой", - сказал очевидец.
С начала года в Лондоне произошло четыре теракта, ответственность за которые брали на себя террористы "Исламского государства".
Пхеньян: КНДР близка к обретению статуса ядерной державы
Северная Корея вступила в завершающий этап создания...
Военные США выложили методичку о войне с Россией (15)
Военные США выложили в открытый доступ методичку о...
Разведка США вывела на орбиту секретный спутник (1)
Американская разведка запустила секретный спутник....
В Лондоне неизвестные распылили ядовитое вещество (1)
В районе торгового центра на востоке Лондона пять...
TOP новостей
Президент: после решения соцдемов переходим на этап нестабильности (60)
Решение социал-демократов выйти из правящей коалиции...
Депутат предлагает оказывать финансовую помощь тем, кто возвращается в Литву (40)
Депутат Кястутис Масюлис зарегистрировал в...
R.I.T.A. Департамент миграции выдал вид на жительство в Литве советнику банка Ротенбергов (18)
Евросоюз (ЕС) и США третий год продлевает санкции в...
В Варенском районе прошел чемпионат по сбору грибов (26)
В минувшую субботу в Варенском районе состоялся 15-й...