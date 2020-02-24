Суд Лондона в понедельник, 24 февраля, открыл слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам. США хотят на своей территории судить Ассанжа за шпионаж, взлом компьютеров Пентагона, разглашение секретной информации о военных операциях США в Ираке и Афганистане. Всего 18 пунктов обвинения, которые суммарно грозят 175 годами тюремного заключения.

Заседание началось с того, что Ассанж подтвердил свою личность. Далее судья перешла к заслушиванию аргументов представителей американского правительства в пользу выдачи. Адвокат Джеймс Льюис, представляющий администрацию США, назвал действия Ассанжа "одной из крупнейших утечек секретной информации в истории Соединенных Штатов".

Ассанж ссылается на Первую поправку Конституции США о свободе прессы

48-летний австралиец утверждает, что он действовал как журналист, и говорит, что утечка документов разоблачила преступления американских военных. Среди файлов, опубликованных WikiLeaks, было видео 2007 года о том, как американские войска сбили вертолет Apache в Багдаде, в результате чего погибли 11 человек, в том числе два журналиста агентства Reuters.

Правозащитники и журналистские организации выступили в поддержку Ассанжа. Amnesty International и "Репортеры без границ" считают, что обвинения против основателя Wikileaks - это прецедент, угрожающий свободе прессы. Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер недавно обвинил власти Великобритании, Швеции, США и Эквадора в преследовании Ассанжа, которое стало примером запугивания журналистов.

Основатель Wikileaks впервые был арестован в 2010 году

Британская полиция арестовала Ассанжа по запросу Швеции, которая хотела допросить его в связи с обвинениями со стороны двух женщин в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж отказался ехать в Стокгольм, где был выдан ордер на его арест, заявив, что опасается экстрадиции или незаконной выдачи в Соединенные Штаты. Но в 2012 году он не явился в суд Великобритании, где должен был быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там семь лет.

В апреле 2019 года суд признал Ассанжа виновным в неявке на заседание семилетней давности, и тогда власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. Основателя Wikileaks отправили в тюрьму строгого режима на 50 недель. Швеция тем временем закрыла дело в отношении Ассанжа.

Судебный процесс об экстрадиции в США продлится несколько месяцев

В течение недели стороны должны представить свои вступительные аргументы, после этого слушания будут прерваны до 18 мая, когда должны быть оглашены доказательства обеих сторон. Далее, скорее всего, последует апелляция проигравшего участника процесса. Наблюдатели отмечают, что судебный процесс происходит после выхода Великобритании из Евросоюза, когда страна стремится заключить торговую сделку в новом качестве с США.

Заседание суда проходит приактивных протестах сторонников Джулиана Ассанжа. Они начали свои выступления еще накануне открытия процесса. Среди них были замечены дизайнер Вивьен Вествуд, музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сэйди Фрост.