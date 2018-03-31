По информации британского министерства, досмотр в пятницу вечером проводила таможенная служба. Дипведомство не уточнило, с каким расследованием связан досмотр лайнера.

МИД России заявил, что британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины.

Компания "Аэрофлот" сообщила, что готова к сотрудничеству с представителями британских властей, если они предоставят объяснения.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — говорится в заявлении российского посольства.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим", — добавили в дипмиссии.

В пятницу вечером из Москвы в Лондон прибыл вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в 13:54 МСК рейс SU-2582 "Аэрофлот — Российские авиалинии". Согласно онлайн-табло "Шереметьево", посадка в Хитроу была совершена в 17:37 по местному времени.

Это самолет А-321 с бортовым номером VP-BOC. Последний раз он совершал рейс по маршруту Лондон-Москва-Лондон 5 марта. Также до этого он привозил пассажиров из Москвы в Хитроу 26 февраля.

Из-за досмотра обратный рейс из Лондона в Москву SU2583 вылетел с опозданием на три часа. В Шереметьево он приземлился в 1:17.

"Аэрофлот" подтвердил факт досмотра лайнера британской полицией, отметив, что никаких обоснований для своих действий британская сторона не предоставила. Авиакомпания заявила, что подобные действия не соответствуют мировой практике.

Полиция Лондона зявила, что в курсе сообщений СМИ о досмотре самолета в Хитроу, но отметила, что их подразделения не проводят эту операцию.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала досмотр провокацией, которая потребовалась британским властям, чтобы "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей".

"Мы не можем прокомментировать, так как обысками занимается полиция, обратитесь к ним", — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Хитроу.

Отравление Скрипалей

Если, как предполагает российский МИД, досмотр самолета из России связан со следствием по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, то возможно, что британские следователи ищут следы нервно-паралитического вещества в салоне и багажном отделении самолета, отрабатывая версию о том, что этим бортом в Великобританию мог прибыть отравитель с веществом, либо что после покушения он на этом самолете вылетел в Россию.

Юлия Скрипаль прилетела в гости к отцу из Москвы 3 марта также рейсом "Аэрофлота", однако в тот день это был другой борт.

На следующий день, 4 марта, Юлия Скрипаль вместе с отцом была обнаружена в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания, в тяжелом состоянии.

3 марта борт VP-BOC использовался на рейсах "Аэрофлота" из петербургского аэропорта "Пулково", приземлялся в Красноярске и в Милане.

Борт VP-BOC, где 30 марта совершен досмотр, 26 февраля совершил рейс SU-263 Москва-Лондон с приземлением в 20:35 по Гринвичу.

Пятого марта (на следующий день после покушения на Скрипалей) этот борт вылетел из Лондона в Москву в 14:31 по Гринвичу (на час позже запланированного расписанием вылета), это был рейс "Аэрофлота" SU2579.

Власти Великобритании считают, что экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Лондон назвал покушение враждебным актом, совершенным на территории Великобритании с использованием военного отравляющего вещества и первой подобной химической атакой в Европе со времен Второй мировой войны.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата. Столько же британских дипломатов в ответ выдворила Россия. Кроме того, российские власти закрыли генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

Досмотры самолетов в расследовании смерти Литвиненко

Британские официальные органы уже проводили следственные действия на самолетах, расследуя смерть Александра Литвиненко в 2006 году. Бывший офицер ФСБ, написавший книгу "ФСБ взрывает Россию" и бежавший в Британию, был отравлен редким радиоактивным изотопом — полонием-210. В рамках расследованиях следы полония были обнаружены в том числе и в самолетах, совершавших рейсы между Москвой и Лондоном.

Тогда были досмотрены десятки лайнеров, в том числе Boeing-767 компании British Airways и самолеты российской "Трансаэро".

Досмотр и снятие проб показали наличие следов полония-210, попавших в салон до момента отравления Литвиненко. Это означало, что радиоактивный след в самолетах оставили не те, кто контактировал с Литвиненко и мог "заразиться" радиацией от него, а те, кто привез полоний в Великобританию.

По сообщениям британских следователей, следы полония были обнаружены в местах, где до встречи с Литвиненко бывали его бывшие сослуживцы по ФСБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун (в том числе в помещении посольства Великобритании в Москве, где они получали визы до поездки, и в самолете возле места, на котором летел Луговой).

Это стало для Королевской прокуратуры одним из оснований для того, чтобы признать Андрея Лугового главным подозреваемым в убийстве Литвиненко.