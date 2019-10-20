Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 19 октября, на улицы Лондона, чтобы выразить протест против "Брекзита" и поддержать идею повторного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Акция прошла на фоне экстренного заседания британского парламента, на котором парламентарии обсуждают сделку по "Брекзиту", согласованную премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем.
Организаторы акции уже заявили о желании сделать ее "одними из крупнейших и важнейших протестов, которые видела наша страна". "Давайте проведем финальный референдум, где доверим людям, а не Борису Джонсону разрешить кризис с "Брекзитом", — написали организаторы в соцсети Twitter.
"Это может быть наш последний шанс побороться за демократию и наше место в Европе", — заявил в субботу присоединившийся к протестам мэр Лондона Садик Хан.
Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита", и Брюссель предоставил Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах. 17 октября он и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о новой договоренности по "Брекзиту", которая позднее была утверждена на саммите ЕС. Она подразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.
Если голосование по соглашению состоится 19 октября, в нем примут участие 639 депутатов. Для одобрения сделки необходимо 320 голосов. При этом у Консервативной партии Джонсона совместно с союзниками из североирландской Демократической юнионистской партии — 319 голосов. Если парламент не поддержит сделку, Джонсон должен будет попросить Брюссель о продлении срока для "Брекзита".
В Таллине на борту прибывшего из Хельсинки пассажирского парома нашли два тела граждан Финляндии
Погибшими оказались 25-летняя женщина и 21-летний...
ФОТО: В Индии первокурсников заставили сдавать экзамен с коробками на головах. Для защиты от списывания
В городе Хавери в индийском штате Карнатака...
В Индии мужчина пришел в сознание во время своих похорон
В Индии 55-летний мужчина пришел в сознание во время...
Лондон сообщил о готовности к "Брекзиту" 31 октября (11)
Выход Великобритании из ЕC пройдет в запланированный...
TOP новостей
Предупреждают о женщине, которая кошмарной историей опустошает кошельки вильнюсцев (9)
В холодный и сырой вечер жительница Вильнюса не...
Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (79)
"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...
Вероятность досрочных выборов равна нулю: для некоторых это катастрофично (6)
Политологи единодушны во мнении, что вероятность...
Охота на пьяных водителей в Вильнюсе: рекордсмен - 4,24 промилле (8)
В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной...
Члены Сейма хотят ужесточить контроль над торговлей алкоголем (2)
С мая 2020 года члены Сейма предлагают еще больше...