В Лондоне автомобиль въехал в толпу рядом с исламским центром: три человека ранены

По данным полиции, в автомобиле Nissan находились трое мужчин и женщина в возрасте около 20 лет. Водитель и пассажиры выкрикивали антиисламское лозунги. По предварительным сведениям, перед тем, как в среду, 19 сентября, в 00:30 по местному времени (02:30 по Москве) сбить прохожих в районе Оксгейт-Лейн, они употребляли алкоголь и наркотики.
Как считают в полиции, злоумышленники намеренно врезались в толпу. Находившиеся на улице люди в панике начали разбегаться.
Выяснилось, что перед инцидентом у водителя и пассажиров автомобиля произошел конфликт на стоянке исламского центра, после чего Nissan подвергся атаке. Находившиеся в машине люди стали выкрикивать оскорбления в адрес мусульман и направили автомобиль на собравшихся. Нападавшие после наезда скрылись с места преступления.
Возбужденное по факту дело рассматривается как преступление на почве ненависти. Пока о причислении инцидента к террористическим атакам речи не идет.
Пострадавшие госпитализированы. Полученные ими травмы медики не считают опасными для жизни. Один человек в возрасте 50 лет был доставлен в больницу с серьезной травмой ноги, еще двое мужчин в возрасте около 20 лет получили легкие ранения.
Напомним, чуть более месяца назад в Лондоне произошел аналогичный инцидент с наездом на пешеходов. Тогда автомобиль Ford Fiesta серебристого цвета врезался в заграждения рядом с парламентом Британии после того, как водитель сбил нескольких велосипедистов. Два пешехода, пострадавших в результате инцидента, были госпитализированы. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте.
Полиция квалифицировала произошедшее как "террористический инцидент". Расследованием занялись следователи из отдела по противодействию террористическим угрозам. Как было установлено, за рулем находился получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер.
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