Как сообщает полиция Лондона, в субботу вечером в районе Хонслоу на западе Лондона был арестован молодой человек 21 года, согласно разделу 41 Закона о терроризме.
Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться.
Ранее полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции "Парсонс-грин".
В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.
Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государтсво", запрещенная в России и других странах.
В воскресенье вооруженные офицеры британской транспортной полиции продолжаются патрулировать станции лондонского метро.
Первого подозреваемого, 18-летнего мужчину, полиция арестовала в субботу в 7.50 утра в порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию - в Кале и Дюнкерк. Он был доставлен в одно из лондонских отделений.
После этого полиция провела обыски в городе Санбери в графстве Саррей, в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джоунс, которые в течение 40 лет были приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.
Агентство PA приводит слова их приятельницы, рассказавшей, что не так давно у них жили 18-летний и 22-летний молодые люди.
Сообщается, что 71-летняя Пенелопа и 88-летний Рональд в настоящий момент переехали на несколько дней к своим друзьям, поскольку полиция эвакуировала их и жителей всех домов, прилегающих к их дому в Санбери.
Лондонский район Хонслоу, где был арестован второй подозреваемый, находится в примерно в 6,5 км от Санбери.
Следствие также сосредоточено на тщательном изучении данных с камер наблюдения в лондонском метро, чтобы установить, кто конкретно оставил ведро со взрывчаткой в вагоне поезда и когда это было сделано.
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