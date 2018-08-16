Всего под следствием оказались 128 человек. 54 из них получили по пять лет тюремного заключения, 22 человека полностью оправданы, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. Трое подсудимых умерли до суда, в отношении еще троих судебное решение еще не принято. Один обвиняемый попал под общую амнистию, передает ТАСС.

Суд рассматривал события конца августа 2011 года, когда на фоне антиправительственных выступлений ливийская столица превратилась в арену ожесточенных боев между сторонниками и противниками диктатора Муаммара Каддафи.

В столичном районе Абу-Слим во время акции протеста ополченцы, выступавшие в поддержку Каддафи, открыли огонь по демонстрантам. Погибли десятки людей.

Массовые демонстрации с требованием ухода Каддафи с поста главы государства начались еще в середине февраля 2011 года. Впоследствии они переросли в вооруженное противостояние. Оно закончилось пленением и убийством Каддафи, который пришел к власти в 1969 году в результате вооруженного переворота.