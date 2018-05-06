В Ливане в воскресенье, 6 мая, проходят парламентские выборы - первые за последние девять лет. Их проводят по новой пропорциональной системе, принятой после длительных споров и поисков компромиссов. Согласно этой системе, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за соответствующие списки. В Ливане надеются, что это позволит вдохнуть новую жизнь в закоснелые политические структуры, где элиты не менялись со времен окончания гражданской войны 1975-1990 годов.
Большие надежды на нынешние выборы возлагают независимые силы, стремящиеся пройти в парламент. Хорошие шансы имеют кандидаты исламского движения "Хезболлах", которое США и ряд других стран считают террористической организацией. Представители "Хезболлах" впервые прошли в ливанский парламент в 1990-х годах. Большинство мест в ливанском законодательном органе ныне принадлежит "Движению будущего" по главе с премьер-министром Саадом Харири.
Ливан считается весьма нестабильным государством из-за проживания на его территории представителей многочисленных народностей и религиозных общин, влияния иностранных государств и наличия огромного числа беженцев. Высшие государственные посты в стране распределяются по религиозной принадлежности: президент должен быть христианином-маронитом, премьер-министр - суннитом, а председатель парламента - шиитом. 128 парламентских мандатов распределяются строго по аналогичному принципу.
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