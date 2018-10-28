В британском городе Лестер потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба Leicester City Вишая Шривадданапрабха. Как сообщают британские СМИ в воскресенье, 28 октября, сам миллиардер находился на борту и погиб.

Трагедия произошла накануне вечером на парковке вблизи стадиона King Power после матча десятого тура чемпионата Англии по футболу, где Leicester City встретился с командой West Ham United. Как отмечает Sky News, после таких матчей вертолет, как правило, забирает с поля высокопоставленных лиц. Сообщается, что незадолго до падения вертолет поднялся со стадиона, а после крушения вспыхнул сильный пожар. По словам очевидцев, после взлета у вертолета внезапно остановился хвостовой винт, после чего он закружился в воздухе.

Представитель Leicester City подтвердил информацию об инциденте на стадионе King Power, пояснив, что клуб оказывает необходимую поддержку полиции и экстренным службам и сообщит более подробную информацию позднее. Полиция Лестера сообщила, что в данный момент выясняются обстоятельства инцидента на стадионе King Power.

Состояние Шривадданапрабха - 4,9 млрд долларов

Вишай Шривадданапрабха родился в 1958 году в Бангкоке в смешанной китайско-тайской семье, учился в США и на Тайване. Шривадданапрабха сделал состояние на торговле в международных аэропортах в магазинах Duty Free под брендом King Power и вошел в десятку самых богатых людей Таиланда. Forbes оценивает его состояние в 4,9 млрд долларов.

Шривадданапрабха стал председателем клуба Leiceser City в 2011 году - через год после его приобретения. В 2015 году он одобрил подписание контракта с тренером Клаудио Раньери, благодаря которому Leicester City в 2016 году впервые в своей истории победил в английской Премьер-лиге. В 2017 году Вишай Шривадданапрабха приобрел бельгийский футбольный клуб OH Leuven.