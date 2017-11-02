В рамках операции "Atlantic Resolve" 1 ноября в Рижский аэропорт прибыли вертолеты Black Hawk ВВС США, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны Латвии.
Sraigtasparnis UH-60 Black Hawk
© Reuters/Scanpix

В рамках этой операции в Латвию прибыли также более 60 военнослужащих 3-го батальона 227-й авиаполка 1-й воздушной кавалерийской бригады США с пятью вертолетами Black Hawk. Они будут выполнять служебные обязанности на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в Лиелварде, сменив военнослужащих подразделения "Феникс" 3-го авиабатальона общей поддержки 10-й авиабригады США, дислоцированных в Латвии с марта.

Военнослужащие 3-го батальона 227-й авиаполка будут находиться в Латвии девять месяцев. Они будут тренироваться вместе с военнослужащими НВС и боевой группы НАТО, участвовать в международных военных учениях.

Цель операции "Atlantic Resolve" — подтвердить непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в Балтийских странах и Польше.

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