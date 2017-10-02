1 октября в Лиепайский порт Латвии зашел паром с первыми образцами самоходных гаубиц, которые Латвия купила у Австрии.
© Фото с сайта министерства обороны Латвии

Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро.

Всего у Австрии будет куплено 47 единиц боевой техники. Гаубицы в 2003-2007 гг. были модернизированы и законсервированы.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Юрис Далбиньш назвал гаубицы очень серьезным и мобильным оружием.

Они способны оказывать серьезную боевую поддержку войскам и быстро менять позицию.

"Это очень эффективный вид оружия", — добавил бывший командующий НВС.

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