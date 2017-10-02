Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро.
Всего у Австрии будет куплено 47 единиц боевой техники. Гаубицы в 2003-2007 гг. были модернизированы и законсервированы.
Бывший командующий Национальными вооруженными силами Юрис Далбиньш назвал гаубицы очень серьезным и мобильным оружием.
Они способны оказывать серьезную боевую поддержку войскам и быстро менять позицию.
"Это очень эффективный вид оружия", — добавил бывший командующий НВС.
Военная группировка РФ на Донбассе - около 11 000 россиян, утверждают на Украине (9)
В Донбассе находится российская военная группировка,...
На суде по делу об убийстве брата Ким Чен Ына подозреваемые не признали своей вины
Верховный суд Малайзии в понедельник, 2 октября,...
В Латвию прибыли австрийские самоходные гаубицы (9)
1 октября в Лиепайский порт Латвии зашел паром с первыми...
В Латвии собирают подписи за демонтаж памятника Победы в Риге (12)
В Латвии на портале общественных инициатив Manabalss.lv...
TOP новостей
Кризис в Вильнюсе: либералы расторгли договор о коалиции с консерваторами (8)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке сообщил о том,...
Жириновский разжигал. В Литве на полгода остановили ретрансляцию телеканала ТВЦi (152)
В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой...
Глава департамента, передавшего информацию России: согласна, это неприятно (23)
Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте...
Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро (16)
2 октября на заседании Еврокомиссии (ЕК) было принято...
В Литве фиксируют новую тенденцию миграции (26)
В Литве фиксируют новую тенденцию – жители поселяются...