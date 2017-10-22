В 15 морских милях от территориальных вод Латвии сегодня замечены корабль класса BS Parchim и подводная лодка класса "Кило".
Вчера НВС констатировали присутствие в экономической зоне Латвии трех кораблей ВМФ России.
В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях — корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира".
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