В 15 морских милях от территориальных вод Латвии сегодня замечены корабль класса BS Parchim и подводная лодка класса "Кило".

Вчера НВС констатировали присутствие в экономической зоне Латвии трех кораблей ВМФ России.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях — корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира".