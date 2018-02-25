Также в списке указаны фамилии председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Олег Логунов, , депутат Госдумы Андрей Луговой, который подозревается прокуратурой Великобритании в убийстве Александра Литвиненко (считается его непосредственным исполнителем).

Ранее Ринкевич предположил, что если Латвия введет санкции по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского", то можно ожидать ответных шагов со стороны России. По его словам, "список Магнитского" является политическим, поэтому подверженные санкциям лица не смогут их оспорить.

Согласно основным положениям "закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Как пояснил глава комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш, решение о поддержке данного закона "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма". Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".

В своем решении Сейм выражает осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции. Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.