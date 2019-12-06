В Латвии запущен процесс роспуска Рижской думы

В пятницу, 6 декабря, министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил о принятом решении запустить процесс роспуска Рижской думы после оценки нарушений, констатированных в работе столичного самоуправления. Теперь вопрос должен рассмотреть Сейм. Как свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, большинство депутатов может поддержать идею.
Ryga
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Представители министерства охраны среды и регионального развития уже неоднократно высказывали мнение, что Рижская дума раз за разом показывает свою неспособность справиться с выполнением одной из своих автономных функций — хозяйственным обслуживанием отходов. Это дало министерству юридическое основание для рассмотрения вопроса о роспуске Рижской думы. Еще одним поводом к этому стало принятое на днях решение Сейма продлить срок чрезвычайной ситуации в сфере вывоза отходов в Риге, впервые объявленной 11 сентября, до 12 марта.

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"В последние восемь месяцев министерство охраны среды и регионального развития месяцев настойчиво обращало внимание Рижской думы на нарушения в обеспечении услуги вывоза мусора на территории столицы, и правительство дважды объявляло чрезвычайную ситуацию. Деятельность Рижской думы не только незаконна, но и не соответствует интересам общества и способствует недоверию к местной власти", — заявил Пуце.

"Констатируя угрозу демократии и законности, я должен реагировать должным образом и устранить угрозу", — добавил министр.

Председатель Рижской думы Олег Буров в среду заявил журналистам, что в случае, если министерство все же добьется роспуска Рижской думы, партия "Честь служить Риге" будет готовиться к внеочередным выборам. Буров считает, что кризиса в Рижской думе нет.

Согласно закону о самоуправлениях, дума распускается решением, проект которого подает в Сейм правительство.

Сейм по предложению правительства назначает временную администрацию и устанавливает дату новых выборов. Если до очередных выборов в самоуправления осталось меньше 15 месяцев, выборы не проводятся.

Датой внеочередных выборов Рижской думы в законопроекте называется 29 февраля, однако этот пункт может быть изменен Сеймом. Очередные выборы в самоуправления должны пройти в первую субботу июня 2021 года.

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