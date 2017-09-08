Лимбажский районный суд Латвии в пятницу отклонил просьбу адвоката эстонского предпринимателя Олега Осиновского выделить уголовный процесс с его участием в отдельное производство.
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Прокурор Эвита Масули после заседания суда заявила журналистам, что бывший глава госкомпании Latvijas Dzelzceļš Угис Магонис обвиняется в получении взятки, которую предложил на территории Эстонии владелец компании Skinest Trail Олег Осиновский.

Изначально речь шла о взятке в размере 800 000 евро, однако в итоге Магонис, по мнению следствия, получил 499 500 евро. Еще 500 евро, вероятно, получил неустановленный посредник, либо Осиновский ошибся при подсчетах, пишет Delfi.lv.

Преступление было связано с приобретением компанией Latvijas Dzelzceļa Ritošais sastāvs четырех локомотивов у Skinest Trail.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская просила суд разделить дело и рассматривать его часть в Эстонии, поскольку Осиновский является гражданином этой страны, компания Skinest Trail зарегистрирована в Эстонии, и действия, которые инкриминируются Осиновскому, также происходили на территории Эстонии. Суд принял решение отклонить просьбу адвоката.

Сам Осиновский заявил перед заседанием суда, что в рамках этого процесса все должны восстановить репутацию, и именно поэтому процесс должен проходить максимально прозрачно. Свою вину в инкриминируемых ему действиях Осиновский не признает.

Согласно Уголовному закону Латвии, получение взятки в крупном размере государственным должностным лицом может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет с конфискацией имущества или без нее, а также с запретом занимать определенные должности на срок до пяти лет. Дача взятки может быть наказана лишением свободны на срок до восьми лет.

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