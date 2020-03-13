В Латвии выявлен 17 житель, зараженный вирусом COVID-19

За последние сутки также проверено вдвое больше людей, чем днем ранее — сделано 76 тестов.
Звонить по номеру 113 насчет COVID-19 можно только тем людям, которые плохо себя чувствуют после поездки в одну из стран, охваченных коронавирусом. Это Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран, Китай. Звонить имеет смысл в дневное время, потому что анализы берут только днем.
В ситуации, когда симптомы серьезные (например, очень высокая температура, или человек задыхается), звонить по номеру 113 можно в любое время суток.
Как сообщалось, правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — ограничены.
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