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За минувшие сутки подтвержденный случай заболевания вирусом COVID-19 констатирован у одного жителя Латвии, рассказал в эфире Латвийского радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Таким образом, на данный момент коронавирус был констатирован у 17 жителей страны.
В Латвии выявлен 17 житель, зараженный вирусом COVID-19
© Zuma Press / Scanpix

За последние сутки также проверено вдвое больше людей, чем днем ранее — сделано 76 тестов.

Звонить по номеру 113 насчет COVID-19 можно только тем людям, которые плохо себя чувствуют после поездки в одну из стран, охваченных коронавирусом. Это Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран, Китай. Звонить имеет смысл в дневное время, потому что анализы берут только днем.

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В ситуации, когда симптомы серьезные (например, очень высокая температура, или человек задыхается), звонить по номеру 113 можно в любое время суток.

Как сообщалось, правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — ограничены.

rus.DELFI.lv
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