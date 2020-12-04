Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Русский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование — компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

Журналист Алла Березовская в своем профиле на Facebook сообщила, что в четверг были задержаны также журналисты Андрей Солопенко и Андрей Яковлев, которые сотрудничают с сайтом Baltnews. Вечером сотрудники правоохранительных органов пришли уже к самой Березовской. После допросов Солопенко и Яковлев были отпущены на свободу, сообщает политический активист Александр Гапоненко.

В пресс-службе СГБ Delfi сообщили, что 3 декабря сотрудники службы провели санкционированные процессуальные действия на объектах, связанных с семью персонами, в Риге и окрестностях столицы. СГБ подтвердила, что действия связаны с подозрениями в нарушении международных санкций.

Уголовный процесс по части первой статьи 84 Уголовного закона Латвии ("Нарушение санкций, установленных ООН, ЕС и другими международными организациями или о нарушении национальных санкций, установленных Латвийской республикой") был начал 16 января 2020 года. Полученная в ходе следствия информация дает основания подозревать, что имела место передача хозяйственных ресурсов лицу, против которого направлены санкции ЕС в связи с действиями, направленными на разрушение территориальной цельности, суверенитета и независимости Украины.

Пресс-служба СГБ отмечает, что был изъят большой массив информации, в том числе носители данных и документы. В отношении персон применены меры, не связанные с лишением свободы. От подробных комментариев в интересах следствия СГБ отказывается и напоминает, что ни одни человек не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков в интервью Sputnik подтвердил, что в четверг сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников агентства. "Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь", — заявил Стариков в интервью телеграм-каналу Радио Спутник. Канал утверждает, что сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС из-за работы на МИА "Россия сегодня"

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Свое решение NEPLP объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС. "Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", — отметил председатель NPLP Ивар Аболиньш.