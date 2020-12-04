Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Русский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование — компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

Журналист Алла Березовская в своем профиле на Facebook сообщила, что в четверг были задержаны также журналисты Андрей Солопенко и Андрей Яковлев, которые сотрудничают с сайтом Baltnews. Вечером сотрудники правоохранительных органов пришли уже к самой Березовской. После допросов Солопенко и Яковлев были отпущены на свободу, сообщает политический активист Александр Гапоненко.

Порталу Delfi пока не удалось получить комментарий Службы госбезопасности Латвии.

Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков в интервью Sputnik подтвердил, что в четверг сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников агентства. "Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь", — заявил Стариков в интервью телеграм-каналу Радио Спутник. Канал утверждает, что сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС из-за работы на МИА "Россия сегодня"

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Свое решение NEPLP объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС. "Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", — отметил председатель NPLP Ивар Аболиньш.