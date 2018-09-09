В Латвии у 47 злостных неплательщиков алиментов отобрали водительские права

В отношении еще ста должников по алиментам начат административный процесс — для них запрет на вождение вступит в силу в сентябре, сообщает "Новости LNT". "Те должники, кто не придет и не договорится с нами, рано или поздно придут к тому, что в отношении них будет применен запрет на водительские права", — заявил административный директор фонда Эдгарс Лицитис.

Фонд признает: после внедрения таких санкций, количество должников по алиментам начало уменьшаться: более 3000 лиц стали выплачивать алименты, а еще около 500 человек заключили соглашение о выплате долга. Таким образом, за два неполных года государству удалось вернуть свыше 10 млн евро. "Если мы посмотрим на конкретные цифры, то в сентябре вернем пять миллионов, и годовой прирост составит 30%", — добавил Лицитис.

Всего в Латвии сейчас зарегистрировано свыше 38 тысяч неплательщиков алиментов, и вместо них Фонд гарантии средств содержания за второго по возрасту ребенка выплатил в сумме более чем 270 млн евро. Минюст подал в правительство запрос, предложив еще несколько решений в отношении злостных неплательщиков алиментов, чтобы те погасили свои долги перед государством.

В частности, со следующего года предполагается введение запрета на ношение огнестрельного оружия. Сейчас в списке должников по алиментам состоят 250 лиц, в имуществе которых имеется оружие разного вида. Кроме того, в Минюсте предлагают запретить должникам играть в азартные игры и выезжать из страны. При этом планируется облегчить перевод денег из-за рубежа для должников по алиментам, работающих за границей. Также возможно внесение изменений в Уголовный кодекс, в котором имеется много недоделок, что затрудняет возможность доказать, что лицо намеренно уклоняется от уплаты алиментов.

На сегодня рекордсменом по неуплате алиментов является некий мужчина 1981 г.р. Его долговые обязательства перед государством за длительный неплатеж алиментов за несколько детей достигли свыше 80 тысяч евро.

В фонде отмечают, что долг по алиментам не имеет срока давности, и средства на алименты могут удерживать из минимальной зарплаты и пенсии.