По словам Кангериса, публикация этих документов, находящихся на данный момент в национальном архиве, необходима, чтобы народ "видел, кто кем был".

Также комиссия настаивает на том, что в Латвии должны быть рассекречены и выложены в публичный доступ все документы, связанные с тоталитарными режимами — не только СССР, но и с тем временем, когда в Латвии заправляла нацистская Германия.

Ранее Кангерис заявил, что есть основания полагать, что некоторые агенты Комитета государственной безопасности (КГБ) в свое время были перевербованы и начали работать на благо восстановившей независимость Латвии. Имена этих людей нынешние власти, возможно, пытаются скрыть, рассказал он в интервью газете Diena.

Кангерис напомнил: известно, например, что глава КГБ ЛССР Эдмунд Йохансон после 4 мая 1990 года принимал участие в работе Кабинета министров — причем работал на обе стороны, и на Ригу, и на Москву. Глава комиссии также рассказал, что в ходе переговоров с юридическим представителем премьера Мариса Кучинскиса (СЗК) были произнесены слова "Латвийское государство вроде как взяло на себя какую-то защиту этих агентов и все такое".

"Я говорил с главой Бюро по защите Сатверсме Янисом Майзитисом. Когда упомянул, что картотеку КГБ можно бы обнародовать, возник вопрос, не следует ли кое-что оттуда убрать", — рассказал Кангерис. Именно поэтому у исследователя есть подозрения, что "были некие люди, которых перевербовали работать на благо Латвийской Республики".

"Нам известно, что такой шаг сделали 30 штатных сотрудников КГБ. Но логичный вопрос тогда — ведь у каждого из них были свои агенты. Они этих агентов взяли или не взяли с собой? Если взяли, то понятно, что агенты частично работали в интересах Латвийской Республики", — пояснил историк.

Именно тот факт, что теперь государству нужно защищать имена этих агентов, по мнению Кангерса, затрудняет процесс обнародования "мешков ЧК".

"Бывший глава БЗС Янис Кажоциньш — тогда он уже покинул эту должность — выразился, что следовало бы отобрать те имена, которые можно публиковать. Затем говорил с Майзитисом, тот вздохнул — что тогда нам нужно кое-что и из базы данных "Дельта" убрать. Это значит, что и эти материалы использовались для оперативных нужд, а не просто хранились чисто как архив", — пришел в выводу Кангерис.