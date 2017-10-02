Инициатор сбора подписей — Угис Полис. По его словам, памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу об огромных страданиях от советской оккупации, до сих пор находится в Риге, в сердце Латвии, и хорошо заметен.
"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, но превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля", — пишет автор инициативы.
Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице Латвии — это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".
Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства или с привлечением Национальных вооруженных сил Латвии.
Он напомнил, что некоторое время назад аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных построек и мест массовых захоронений. Полис отмечает, что поданная им инициатива предусматривает изменения в этой статье договора, потому что "Россия в последние годы в одностороннем порядке активно расторгает, игнорирует и не соблюдает международные соглашения", так что и Латвия может это делать.
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