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Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса.
В Латвии с сегодняшнего дня вступило в силу чрезвычайное положение
© AFP / Scanpix

Согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.

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Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с Covid-19.

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