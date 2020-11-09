aA
Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса.
В Латвии с сегодняшнего дня вступило в силу чрезвычайное положение
© AFP / Scanpix

Согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.

Статьи по теме:
За последние сутки в Литве диагностировали 1056 случаев коронавируса  (12)

Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с Covid-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Уровень безработицы в Литве рекордный, а работать некому (113)

В Литве уровень безработицы составил 14,9%, в...

Koronavirusas Maskvoje

Коронавирус в России и Большой Брат: улыбнитесь, вас снимает домофон Возможен ли "электронный концлагерь"? (23)

Защищая граждан от вируса, российские власти идут на...

За последние сутки в Литве диагностировали 1056 случаев коронавируса уточнение (12)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки...

Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis

Консерваторы, либералы и Партия свободы Литвы подписали коалиционное соглашение (17)

В понедельник правоцентристские партии Литвы : Союз...

Самые дешевые квартиры в Литве никого не привлекают (74)

Литва - небольшая страна, но при этом в ней размещаются...

|Maža didelių žinių kaina