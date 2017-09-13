Он считает, что во время учений "Запад" в Латвии не нужно создавать лишнюю панику, потому что после аннексии Крыма в 2014 году Латвия выделила средства на оборону, и в Балтии усилено присутствие союзников.

У Гарисонса возникает ощущение, что русскоязычные СМИ сознательно создают ажиотаж вокруг учений, представляя ситуацию так, будто Балтия мобилизовалась и живет в страхе. Это не так — ситуация с безопасностью нормальная. Следует, скорее, ожидать киберопераций и информационных операций против Латвии. Конечно, будет и прямая демонстрация военной силы у границ, добавил Гарисонс.

Он не сказал, как будет действовать Минобороны в случае таких операций, однако, если следить за российским информационным пространством, Россия осуществляет их регулярно.

Гарисонс призвал также не спекулировать случайными инцидентами, которые могут создавать угрозу для Латвии. По его словам, единственный серьезный инцидент в приграничье был прошлой весной, когда российские самолеты пролетели над американским военным кораблем.

Гарисонс призвал не спекулировать и с версией, что российская армия после учений останется в Белоруссии.

В связи с учениями "Запад" никаких специфических действий латвийские вооруженные силы не планируют, и в Латвии пройдут все предусмотренные учения. В Латвии постоянно находятся более 1000 военнослужащих НАТО и американское вертолетное подразделение, а на время учения "Запад" дополнительно прибудут около 200 американских военнослужащих, напомнил Гарисонс.

На фоне российских информационных кампаний населению нужно развивать критическое мышление и понимать, в какой момент в информационное пространство поступает ложная информация, сказал госсекретарь.