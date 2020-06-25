Всего в больницах Латвии находятся восемь пациентов с этим заболеванием, из которых семь — случаи средней тяжести, у одного болезнь протекает в тяжелой форме. Всего из стационаров выписаны 175 пациентов.
За время пандемии в Латвии было проведено 142 794 тестирований на новый коронавирус, выявили 1111 заболевших, из которых 903 вылечились, а 30 умерли.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило девять миллионов человек.
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