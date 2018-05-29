Как сообщает LETA, на них прибудут более 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО. Учения развернутся на Адажском полигоне и в нескольких краях, поэтому местных жителей предупреждают о возможных связанных с этим неудобствах.
Как пояснил Латвийскому телевидению глава Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш, латвийцам следует считаться с "очень высокой мобильностью (видимо, интенсивностью передвижения по местным дорогам) различной военной техники. Известно, что будут задействованы боевые самолеты и вертолеты США, беспилотники, бронетехника, артиллерия и минометы.
Одновременно с Saber Strike будут проходить организованные силами США в Европе учения Swift Response — в Латвии, Литве и Польше. В этих учениях будет использован воздушный десант для тренировки способностей к реагированию. В Латвии из американских самолетов планируется за три раза высадить примерно 800 десантников.
Учения НВС "Намейс 2018" предусмотрены с 20 августа по 2 сентября на всей территории Латвии. В них примут участие военнослужащие, земессарги и резервисты, служащие МВД и представители вооруженных сил союзников.
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