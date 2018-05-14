Как сообщили Delfi в Министерстве обороны, в конкурсе участвуют внедорожники GTP 4x4 от финской компании Oy Sisu Auto, американские Humvee, Marauder LAV производства южноафриканской Paramount Group, а также турецкие Cobra от Otokar.

Как полагают в Национальных вооруженных силах, закупка тактических полноприводных внедорожников существенно улучшит мобильность военных подразделений Латвии. Контракт будет заключаться на 10 лет с возможностью его продления.

Транспорт, который латвийская армия использует для перевозки личного состава и бронетехники, устарел — большую часть автомобилей Латвии подарили в начале 1990-х годов Швеция и другие соседние страны. Обновление транспортного парка в течение 10 лет может обойтись в сумму около 200 млн евро.

Как сообщает передача Nekā personīgā телеканала TV3, Министерство обороны Латвии ранее устно подтвердило готовность приобрести автомобили HMMWV (Humvee) у американской компании AM General, однако затем изменило позицию и решило объявить открытый конкурс. Одно из условий конкурса — частичное производство автомобилей на территории Латвии.

Передача отмечает, что для США контракт на приобретение Humvee настолько важен, что американский посол встречалась с министром обороны, депутатами Сейма и председателем Комиссии по национальной безопасности Солвитой Аболтиней. Летом в Латвию приедет губернатор штата Мичиган и несколько сенаторов, которые, по данным передачи, могли бы также интересоваться этим вопросом. Министр обороны Раймонд Бергманис не подтвердил эту информацию, заявив, что не знает о программе визита.

Между тем, конкурс вызвал интерес у других производителей военной техники — в частности, Mbombe (ЮАР) и MOVAG (Швейцария). Передача также отмечает, что свою роль в изменении позиции Министерства обороны сыграли премьер-министр Марис Кучинскис и мэр Лиепаи Улдис Сескс. Последний лоббировал условие, согласно которому ремонт и частичное производство машин должны проходить на территории Латвии.

"В Лиепае мы создаем несколько индустриальных парков, рассматриваем запуск разных производств, и я не исключаю и то, что мы рассмотрим такое производство", — заявил Сескс передаче.