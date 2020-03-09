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В Латвии подтверждено три новых случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). В целом лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания в Латвии.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Scanpix

За минувшие сутки в стране проверено 22 человек, а с 29 января — 244. В шести случаях подтвержден коронавирус Covid-19. Начато эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактов заболевших.

Как сообщает SPKC, все три новых случая заражения выявлены у пассажиров самолета Милан-Рига. Туристы вернулись в столицу Латвии 7 марта рейсом BT-630 авиакомпании airBaltic.

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Как пояснил в интервью Латвийскому телевидению директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, пять человек, у которых выявлен вирус, входили в одну туристическую группу и отдыхали на горнолыжном курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией.

Перевощиков подчеркнул, что они заразились вирусом не в самолете, а на севере Италии. Он также напомнил, что уже в воскресенье сотрудники SPKC связались со всеми пассажирами и членами экипажа, предписав им в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

В Латвии первый случай Covid-19 был зарегистрирован неделю назад. Рижанка в субботу, 29 февраля, прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже во вторник была выписана из больницы домой.

Вторым заболевшим жителем Латвии стала женщина, которая заразилась вирусом на курорте Червиния, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.

rus.DELFI.lv
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