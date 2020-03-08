Пациентка была доставлена в Центр инфектологии Рижской Восточной университетской больницы, сообщил на пресс-конференции 8 марта директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Женщина заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Заболевшая находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию заболевшая женщина вернулась рейсом авиакомпании airBaltic Милан-Рига. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. ЦПКЗ установил личности всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

Тем временем жительнице Латвии, заболевшей коронавирусом ранее, сделали повторные анализы. По словам Перевощикова, они не показали наличия заболевания. Он пояснил, что повторные анализы были взяты дважды, и в обоих случаях результаты были отрицательными.

Перевощиков добавил, что проверки проходили согласно порядку, установленному Всемирной организацией здравоохранения, — чтобы доказать, что человек свободен от Covid-19, проводятся две проверки с интервалом в 24 часа.

Как уже сообщалось, с 7 марта, анализы на новый коронавирус, который вызывает заболевание Covid-19, будут делать людям, вернувшимся из шести стран, — Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии и Сингапура, у которых в течение 14 дней появились симптомы инфекции, сообщили агентству LETA в Минздраве.

По подозрению на Covid-19 в Латвии проверены уже 222 человека. В двух случаях анализ дал положительный результат. Напомним, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Пациентка уже на следующий день была выписана из больницы и отправлена домой на карантин.

За минувшие сутки медики проверили 22 пациентов. В одном случае анализ дал положительный результат. В остальных случаях Covid-19 не подтвердился.