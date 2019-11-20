"Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", — указал зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш.
В числе запрещенных на территории Латвии программ — "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
Аболиньш порталу DELFI сообщил, что пока что принято решение только по отношению к этим девяти каналам. В то же время, совет проверяет бенефициантов и других ТВ-каналов.
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