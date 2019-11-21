"Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как "Петербург-Пятый канал", "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами", - приводит слова зампредседателя совета Иварса Аболиньша портал Delfi. "Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из санкционного списка ЕС", - уточнил Аболиньш. По его словам, совет проверяет и владельцев других телеканалов.

Согласно сообщению ведомства, в число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

Постпредство РФ при ОБСЕ заявило об "озабоченности" России решением латвийских властей, и призвало ОБСЕ отреагировать на запрет.

Ковальчука внесли в санкционный список США одним из первых в 2014 году - минфин США считает его членом близкого круга президента Владимира Путина.

Что это за каналы?

Среди попавших под запрет в Латвии каналов новостным можно назвать только "Пятый канал". Хотя большую часть его эфира занимают сериалы "След", "Дознаватель-2" и "Условный мент", пять раз в день на канале выходят выпуски новостей "Известия". На выходные на этой неделе запланированы показы документальных фильмов о певцах Юлии Началовой, Сергее Лазареве и Аврааме Руссо.

Основной владелец канала - "Национальная Медиа Группа". Это один из активов Юрия Ковальчука, который в этом году занял 74-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Остальные каналы входят в "Цифровое телесемейство" международной версии "Первого канала", 29% которого также владеет "Национальная Медиа Группа" Ковальчука.

"Дом кино" транслирует фильмы и сериалы российского и советского производства. На этой неделе по телеканалу показывают, например, фильмы "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля" и "Гусарская баллада" - причем некоторые из них, согласно программе, появятся в эфире два раза в день.

Телеканал "Время" позиционирует себя как показывающий "удивительные судьбы и уникальные биографии, жизненные драмы и перипетии". "Мы документируем эпоху, оцифровываем реальность и пишем новейшую историю, находя разумный баланс между прошлым, настоящим и будущим", - говорится на сайте телеканала.

В его программе на этой неделе - документальные фильмы об актрисе Татьяне Дорониной и режиссере Леониде Гайдае, а также сериалы "Женский доктор" и "Улицы разбитых фонарей".

"О!" - это детский канал, где показывают мультсериалы и познавательные программы для детей от трех до восьми лет. Он запущен в 2017 году.

Тематика телеканала "Бобер" - советы по уходу за домом и садом. Программы на этой неделе предлагают зрителю сделать "идеальный ремонт", украсить квартиру к Новому году и устроить апгрейд старой мебели.

Канал "Поехали" посвящен путешествиям - там рассказывается, как провести два дня в городах России, что покупать на блошиных рынках за рубежом и что есть в путешествиях. "Программы телеканала не просто рассказывают о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд необыкновенных эмоций, не уезжая далеко от родного дома", - говорится в описании телеканала.

"Телекафе" называет себя "кулинарно-развлекательным" каналом. Он транслирует программу "Смак", шоу "Ночной дожор", а также комедийный сериал "Кухня". Его эфир полностью посвящен теме еды.