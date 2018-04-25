Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что НАТО не планирует усиливать свое военное присутствие в странах Балтии, запросивших дополнительную защиту от возможной агрессии со стороны России.
Комментируя заявление Столтенберга, Гарисонс сказал, что он очевидно имел в виду расширение трех размещенных в балтийских странах батальонов НАТО.
"В то же время мы, разумеется, работаем над вопросом о размещении сил НАТО в случае кризиса в регионе, а также над имеющимися проектами. Хотя в приведение в порядок инфраструктуры вложены большие усилия, мы не можем принять больше сил альянса, так как инфраструктура ограничена", — пояснил он.
"В любом случае сейчас в НАТО нет дискуссий о необходимости усилить элементы вышеупомянутых батальонов. Мы считаем важным интегрировать эти элементы в общее командование и интегрировать с вооруженными силами Латвии. В количественном отношении в нынешней ситуации сил НАТО в Латвии достаточно", — добавил Гарисонс.
Как сообщалось, Столтенберг после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте 19 апреля сказал, что НАТО не планирует увеличивать свое военное присутствие в странах Балтии, которые попросили дополнительной защиты от потенциальной российской агрессии.
"В настоящий момент мы не планируем увеличивать наше военное присутствие в регионе, но мы укрепим наши возможности в случае необходимости отправить дополнительные силы", — сказал он.
Эстония, Латвия и Литва, хранящие горькую память о полувековой оккупации СССР, призвали США дислоцировать на территории стран Балтии более многочисленный американский контингент, а также усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО.
В прошлом году НАТО развернуло в Польше и странах Балтии четыре многонациональных батальона.
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