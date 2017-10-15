В учениях будут участвовать военные из Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. В них примут участие также около 200 земессаргов (члены добровольной вооруженной организации) и 30 резервистов.

С 18 по 23 октября учения будут проходить в Апском, Гулбенском и Алуксненском краях. Цель учений — усовершенствование сотрудничества Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии с союзниками, отработка навыков планирования и выполнения оборонительных операций с включением элементов боевого обеспечения.

Одновременно с учениями "Серебряная стрела 2017" будут проведены "Мобилизационные учения 2017", учения резервистов НВС и цикл учений "Малый Намейс 2017", организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных сил НВС.