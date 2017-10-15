С 16 по 29 октября на Адажском полигоне, в Апском, Гулбенском и Алуксненском краях Латвии будут проводиться международные военные учения "Серебряная стрела 2017", в которых примут участие более 3500 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.
© P.Brown nuotr.

В учениях будут участвовать военные из Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. В них примут участие также около 200 земессаргов (члены добровольной вооруженной организации) и 30 резервистов.

С 18 по 23 октября учения будут проходить в Апском, Гулбенском и Алуксненском краях. Цель учений — усовершенствование сотрудничества Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии с союзниками, отработка навыков планирования и выполнения оборонительных операций с включением элементов боевого обеспечения.

Одновременно с учениями "Серебряная стрела 2017" будут проведены "Мобилизационные учения 2017", учения резервистов НВС и цикл учений "Малый Намейс 2017", организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных сил НВС.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

В Латвии начнутся учения 3500 солдат НАТО (6)

С 16 по 29 октября на Адажском полигоне, в Апском,...

ФОТО, ВИДЕО: Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 40 человек (1)

Число погибших в результате лесных пожаров в...

В Киеве состоялся марш украинских националистов (52)

На Украине отметили день защитника страны, в ходе...

Британия заподозрила Иран в кибератаке на электронную почту парламента

Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на...

Польша обнаружила запись взрыва на самописце президентского Ту-154 (21)

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном...

TOP новостей

Политолог: говоря о новой эпохе, лидер социал-демократов себя переоценивает (4)

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас , который...

На инвестиции в Калининградской области литовский бизнес смотрит осторожно (27)

По мере приближения чемпионата мира по футболу, в...

"Сыщик года": украинец решил "сбросить" улики в Литве, но был обнаружен (37)

Несмотря на то, что подозреваемый в убийстве гражданин...

Погода: синоптики обещают по-осеннему красивую неделю

В воскресенье во второй половине дня должно быть без...

Без следов: Литовец в Польше взламывал машины специальным устройством (3)

В польском городе Сувалки полицейские задержали...