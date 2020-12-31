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В Латвии с 22 часов 30 декабря начался комендантский час. Чтобы снизить риск заражения вирусом Covid-19 во время новогодних праздников и начать 2021 год в более безопасном режиме, все жители Латвии обязаны находиться на своем месте жительства с 22:00 до 5:00. Выходить из дома можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей, сообщает rus.Delfi.lv.
В Латвии начался комендантский час: запрещено покидать место жительства без крайней необходимости
© Reuters / Scanpix

Комендантский час будет действовать:

с 30 декабря (ночь со среды на четверг) до 4 января (ночь с воскресенья на понедельник);

8, 9, 10 января или в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

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Передвигаться по улицам во время комендантского часа можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей. При себе надо иметь письменное свидетельство о причине передвижения и удостоверяющий личность документ — паспорт или айди карту.

Свидетельство не нужно тем, кто только что прибыл в Латвию и зарегистрировался в системе covidpass. Если же человек после 22:00 едет в аэропорт, ему надо при себе иметь авиабилет в качестве доказательства. Сопровождающий тоже должен иметь письменное свидетельство, а также копию авиабилета человека, которого он провожает или встречает.

Передвигаться в ночное время после заполнения подтверждения смогут:

лица, следующие к месту работы или службы или обратно, исполняющие трудовые или служебные обязанности;

нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, включая ветеринарную медицинскую помощь;

поставщики и получатели неотложных услуг, а также работающие очно на ночных дежурствах, специфика труда которых не позволяет работать удаленно.

Ночью не ограничивается время работы заправочных станций, оказание услуг общественного транспорта и аварийных, а также неотложных коммунальных услуг.

Разрешается пользоваться услугами такси:

чтобы добраться до работы или с работы;

чтобы получить неотложные услуги;

чтобы добраться до места жительства после въезда в Латвию;

чтобы добраться до аэропорта, порта, автовокзала, железнодорожной станции.

В такси разрешено находиться только одному пассажиру (или вместе с несовершеннолетними).

Передвигающимся в период домоседства необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ (паспорт или идентификационную карту).

В подтверждении необходимо указать:

1. имя, фамилию;

2. персональный код;

3. адрес места жительства;

4. адрес и контактную информацию места работы;

5. причину и время покидания места жительства и (или) места работы;

6. конечную цель перемещения, дату и время;

7. подпись.

Подтверждение можно скачать на сайте правительства Латвии, затем заполнить на компьютере и распечатать, однако разрешается заполнять и от руки. Подробная информация о подтверждении и соблюдении режима "домоседства" опубликована на официальном сайте Государственной полиции (на лат. яз.).

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