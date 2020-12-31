В Латвии начался комендантский час: запрещено покидать место жительства без крайней необходимости

Комендантский час будет действовать:

с 30 декабря (ночь со среды на четверг) до 4 января (ночь с воскресенья на понедельник);

8, 9, 10 января или в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

Передвигаться по улицам во время комендантского часа можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей. При себе надо иметь письменное свидетельство о причине передвижения и удостоверяющий личность документ — паспорт или айди карту.

Свидетельство не нужно тем, кто только что прибыл в Латвию и зарегистрировался в системе covidpass. Если же человек после 22:00 едет в аэропорт, ему надо при себе иметь авиабилет в качестве доказательства. Сопровождающий тоже должен иметь письменное свидетельство, а также копию авиабилета человека, которого он провожает или встречает.

Передвигаться в ночное время после заполнения подтверждения смогут:

лица, следующие к месту работы или службы или обратно, исполняющие трудовые или служебные обязанности;

нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, включая ветеринарную медицинскую помощь;

поставщики и получатели неотложных услуг, а также работающие очно на ночных дежурствах, специфика труда которых не позволяет работать удаленно.

Ночью не ограничивается время работы заправочных станций, оказание услуг общественного транспорта и аварийных, а также неотложных коммунальных услуг.

Разрешается пользоваться услугами такси:

чтобы добраться до работы или с работы;

чтобы получить неотложные услуги;

чтобы добраться до места жительства после въезда в Латвию;

чтобы добраться до аэропорта, порта, автовокзала, железнодорожной станции.

В такси разрешено находиться только одному пассажиру (или вместе с несовершеннолетними).

Передвигающимся в период домоседства необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ (паспорт или идентификационную карту).

В подтверждении необходимо указать:

1. имя, фамилию;

2. персональный код;

3. адрес места жительства;

4. адрес и контактную информацию места работы;

5. причину и время покидания места жительства и (или) места работы;

6. конечную цель перемещения, дату и время;

7. подпись.

Подтверждение можно скачать на сайте правительства Латвии, затем заполнить на компьютере и распечатать, однако разрешается заполнять и от руки. Подробная информация о подтверждении и соблюдении режима "домоседства" опубликована на официальном сайте Государственной полиции (на лат. яз.).