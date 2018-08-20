Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от любого вида угрозы. "Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры", - сказал он.
В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, земессарги, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - в целом почти 10 тысяч человек.
Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.
Как ранее заявил Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий на Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в этих двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут вооруженные силы. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.
Учения пройдут во всех регионах Латвии - в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Валмиере и еще 36 краях. По дорогам общего пользования во время учений будет перемещаться военная техника и пехота, однако, как заверил Калниньш, вооружение за пределами полигонов и стрельбищ использоваться не будет. В учениях примут участие дислоцированные в Лиелварде вертолеты США, тяжелая и легкая моторизованная техника, беспилотные летательные аппараты.
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