Нормы о программах нацменьшинств в средней школе будут вычеркнуты из правил Кабинета министров, регулирующих образовательные программы. Поправки вступят в силу 1 сентября этого года, но фактический переход начнется 1 сентября 2020 года и процесс будет постепенным. Сначала изменения затронут 10-е и 11-е классы, а годом позже - 12-е классы.
По словам представителя Министерства образования и науки Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами останется право преподавать язык и литературу нацменьшинств. В свою очередь, в этом году в 10-х классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.
С более подробным планом перехода на латышский язык Министерство образования планирует ознакомить школы на следующей неделе.
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