Весной будущего года в Латвии планируется открыть центр социально-психологической реабилитации для ветеранов антиреррористической операции (АТО) на Украине, сообщил представитель "Общества за восстановление Латвии" Сергей Алексеев.
Ukrainos kariai
© AFP / Scanpix


Центр планируется открыть на народные пожертвования, в Лимбажском крае.
Подготовительные работы уже начаты. Центр будет принимать по 25-30 человек на трехнедельный реабилитационный курс. Учреждение будет сотрудничать со специалистами из Адажской больницы и Айнажи, сказал Алексеев.

Центр будет открыт в здании бывшего гостевого дома. Предстоит небольшой ремонт. Клиентов планируется приглашать в сотрудничестве с посольством Украины и воинскими организациями. Центру еще нужна финансовая и практическая помощь, поэтому Алексеев призвал к участию все заинтересованные стороны.

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