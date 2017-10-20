Центр планируется открыть на народные пожертвования, в Лимбажском крае.
Подготовительные работы уже начаты. Центр будет принимать по 25-30 человек на трехнедельный реабилитационный курс. Учреждение будет сотрудничать со специалистами из Адажской больницы и Айнажи, сказал Алексеев.
Центр будет открыт в здании бывшего гостевого дома. Предстоит небольшой ремонт. Клиентов планируется приглашать в сотрудничестве с посольством Украины и воинскими организациями. Центру еще нужна финансовая и практическая помощь, поэтому Алексеев призвал к участию все заинтересованные стороны.
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