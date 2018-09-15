В Латвии на акцию в поддержку русских школ вышли пять тысяч человек

В центре Риги на акцию против перевода русских школ на обучение на латышском языке в субботу, 15 сентября, вышли пять тыс. человек. Эти цифры приводит государственная полиция Латвии.
Мероприятие под названием "Наш выбор" проходило по инициативе Русского союза Латвии (РСЛ) - левоцентристской партии, представляющей интересы преимущественно русскоязычных жителей страны. Возглавляли шествие сопредседатель правления РСЛ Татьяна Жданок, а также латвийский журналист и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Собравшиеся принесли с собой воздушные шарики, транспаранты, плакаты с надписями: "Латвия - моя страна, русский - мой язык", "Русские школы - мир в Латвии".
Маршрут шествия сокращен
Шествие началось в 12.00 часов по местному времени (совпадает с московским) у здания театра "Дайлес". Участники прошли по улице Базницас, после чего провели заключительный митинг у памятника Райнису.
Как пояснил РСЛ в Facebook, Рижская дума сократила первоначальный маршрут митинга, сославшись на "некую полученную от Полиции безопасности секретную информацию".
В начале апреля в Риге уже проходил "Марш рассерженных родителей", в котором приняло участие около тысячи. человек.
Суть реформы
Утвержденная Сеймом и одобренная президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. В стране, в которой, по данным за 2017 год, доля русских составляет 25,4 процента, сейчас действуют около сотни школ, где обучение идет на русском и латышском языках (билингвальные школы).
Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. На русском языке будут преподаваться только предметы, связанные с родным языком: русский язык и литература.
"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи", - поясняют в пресс-службе президента Латвии Вейониса.
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