Министерства в сотрудничестве с Госканцелярией подготовят оценку сокращения числа работающих в их ведомствах и до 1 марта 2018 года представят ее Госканцелярии, которая обобщит информацию и до июня 2018 года представит результаты Кабинету министров.
В статистику сокращаемых должностных мест можно будет включать и те места, которые были ликвидированы за предыдущие два года.
Как отметили в Госканцелярии Латвии, цель реформы — обеспечить сокращение числа занятых в учреждениях прямого госуправления примерно на 6% или 3000 должностных ставок в течение трех лет.
"Это необходимо, чтобы достичь среднего показателя в ЕС и в дальнейшем не превышать его. Необходимо централизованно установить число сокращаемых должностных мест в каждом ведомстве, учитывая как удельный вес нынешних вакансий, так и общую величину ведомства", — пояснили в Госканцелярии.
Планируется, что Госканцелярия в сотрудничестве с отраслевыми министерствами разработает принципы сокращения числа работников в каждом ведомстве. Они не будут касаться Национальных вооруженных сил и военнослужащих, работников органов госбезопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, должностей на дипломатической и консульской службах в зарубежных структурных подразделениях.
Таким образом, общее число работников, которых коснется сокращение, составляет примерно 50 тыс. человек.
Сэкономленные в результате сокращения работников средства останутся в распоряжении учреждений и будут предпосылкой для повышения зарплат, позволив руководителям привлечь в свою команду экспертов высокого уровня.
До июля 2018 года предстоит сократить количество длительных вакансий в ведомствах, чтобы оно не превышало 5% от количества должностных мест.
В марте 2019 и 2020 годов Госканцелярия предоставит информацию о сокращении числа работников прямого госуправления. До декабря 2020 года предстоит провести надзор за "замораживанием" новых должностных мест.
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